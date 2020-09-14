В області 80 нових випадків COVID-19

Більшість виявили у Дніпрі. Й 30 інфікованих зареєстрували у Кривому Розі. Є нові хворі у Павлограді, Новомосковську, Тернівці та 4-х районах. Також в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Докладно про ситуацію у нас та в цілому по країні – далі.

Завантажені повністю, більш як тисячу аналізів зробили вихідними у лікарні Мечникова. Якщо ситуація розвиватиметься такими ж темпами, 190 місць, які має заклад для коронавірусних хворих, не вистачить. За тиждень стане питання відкриття ще одного корпусу, каже очільник лікарні. Зараз у відділеннях 42 тяжких пацієнти, 7 – у реанімації.

Карантин оголосили у Дніпровському театрі Опери та балету. У 3-х його співробітників підтвердили коронавірус, тож увесь склад закладу на самоізоляції. Побачення з публікою, яке тільки но готувалося на цій сцені, відтерміновано.

“Було прийняте рішення скасувати участь артистів театру у заходах до Дня міста та перенести відкриття 47-го театрального сезону та вистав вересня на жовтень.”

Щодо Дня міста, несхвально висловився про свята у Дніпрі міністр охорони здоров’я.

В Україні від понеділка почало діяти нове карантинне зонування. Наразі найсуворіші обмеження діють в окремих районах й містах 11-и регіонів. Здебільшого, йдеться про захід країни, а також деякі ділянки Чернігівської, Одеської та Харківської областей.

У помаранчевій зоні опинилася столиця. Швидкість поширення коронавірусу в Києві найвища в країні. Відтепер тут скасовують планові госпіталізації, припинена робота хостелів, обмежена кількість студентів в аудиторіях. Місто збирається купити додаткову лабораторію.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що у жовтні-листопаді у Європі варто очікувати збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу. Й стало відомо, що з 18-го вересня Ізраїль вводить жорсткий карантин на 3 тижні через зростання рівня захворюваності на цю інфекцію.