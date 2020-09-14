Засідання по справі у катуванні дітей знову перенесли

Вже вкотре перенесли! Засідання по справі мешканки Дніпра, яку підозрюють у катуванні дітей, знову скасували. У суд не з’явилась адвокатка обвинуваченої. Сама Ганна Житник свідчити без сторони захисту відмовилась. За справою продовжують стежити представники благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”.

Засідання по справі Ганни Житник знову перенесли. Все – через неявку сторони захисту. Нагадаємо, жінку підозрюють у катуванні дітей. Торік у її квартирі виявили хлопчика, прикутого до батареї. Він і ще двоє малюків знаходилися під опікою жінки. Тепер справу розглядає суд. Сьогодні повинні були дослідити відеодокази. Утім, засідання вкотре не відбулося.

За судовим процесом пильно стежать представники благодійного фонду Марії Пінчук “За дітей”. Їхня задача – домогтися, аби все було за законом та з урахуванням інтересів дітей.

Наступне засідання по цій справі відбудеться вже найближчим часом. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення.