Google святкує день народження

23 роки тому в Інтернеті зареєстрували усім відому адресу сайту – google.com Як компанії вдається так довго триматися на плаву? Наші кореспонденти підготували топ-10 маловідомих фактів про Google. Дивимось!

1. Назва компанії співзвучна із числом гугл — це одиниця із сотнею нулів.

2. Під час будівництва головного офісу Google в Каліфорнії знайшли рештки тиранозавра. Їх зібрали та виставили біля входу в будівлю.

3. Google викупила усі схожі інтернет-адреси, аби користувачі, зробивши помилку, все одно потрапляли на сторінку відомої пошукової системи. А для мешканців Китаю, де влада блокує оригінальний сайт, існує інший — із назвою навпаки: elgoog.com

4. Google використовує кіз для догляду за галявинами біля головного офісу. Щороку вони орендують 2 сотні рогатих, аби ті поїли усі бур’яни. В компанії пояснюють: тварини не шумлять та не забруднюють повітря, на відміну від газонокосарок.

5. Якщо працівник Google помирає, дружина отримує половину його заробітньої плати протягом 10 років.

6. 23 роки тому один з конкурентів Google відмовився від пропозиції придбати компанію за 17 мільйонів доларів. Тепер її ціна наближається до 1-го трильйона доларів. Це майже в 60 тисяч разів більше.

7. Нові працівники Google мають протягом цілого одного дня носити на голові капелюшки із пропелерами, аби колеги розуміли їхній статус.

8. Google пожертвував 5 мільйонів доларів на одну з програм дикої природи, аби стежити за браконьєрами з безпілотників.

9. Google компанія собачників. Любов до них прописана у корпоративному кодексі. І їх можна брати із собою до офісу, на відміну від котів.

10. Компанія намагається конкурувати із “Теслою” Ілона Маска та працює над створенням своєї машини з автопілотом. Один з перших зразків проїхав майже 500 тисяч кілометрів з усього одним ДТП. Та й то, коли ним керувала людина.

Айтівці з усього світу цінують компанію за її сервіси. Олексій Дубілет згадує: коли почався карантин, наради переїхали в онлайн-ресурс Google Meets. Інші ж продукти допомогають в розробці софту.

90% користувачів пошукових систем віддають перевагу Google. Щосекунди вона обробляє близько 2 мільйонів запиті