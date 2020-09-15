Нікола Тесла присвятили один із нових супермаркетів Дніпра

Він створив близько 800 винаходів, без яких наше життя було б зовсім іншим. Нікола Тесла — геній, що спеціалізувався в електриці, магнетизмі та електротехніці. Чоловік, зокрема, відкрив змінний струм та першим продемонстрував принципи радіозвязку. Саме цій легендарній постаті присвятили один із нових супермаркетів Дніпра. Винаходи вченого там представлені просто між торговельними рядами. Дивіться.

Він змінював уявлення про світ та науку. Нікола Тесла, навіть через більш як століття, залишається одним з найвидатніших науковців. Його постать настільки оповита легендами, що чоловікові приписують надприродні здібності!

Нікола Тесла став героєм нового тематичного магазину відомої мережі супермаркетів у Дніпрі. Для нашого міста це перший настільки масштабний досвід.

Щоб зробити магазин якомога більш атмосферним, тут як слід попрацювали над декораціями. Приміщення оформлене у стилі стімпанк, який використовує атрибути 19 століття. Стіни, наприклад, оздобили реальними ескізами патентів вченого.

У магазині навіть створили зменшену копію Бруклінського мосту, оригінал якої, звісно, знаходиться в Нью-Йорку. Свого часу великий винахідник погрожував зруйнувати цей міст.

Аби порадувати покупців не лише стильним оформленням, у торговій залі представлені копії деяких реальних винаходів вченого.

Покупці, яких ми питали, кажуть, що чули про великого винахідника. Й не проти дізнатися про нього більше. А ідея тематичного магазину взагалі припала до смаку.

Проте не всі покупці розділяють захват від такого незвичного супермаркету.

Організатори тематичного магазину ж ставлять на меті в ігровій формі популяризувати науку серед зацікавлених покупців.