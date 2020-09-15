На житломасиві Парус побудували каналізаційний колектор

Нарешті мешканці вулиці Моніторна, 7, що на житломасиві Парус, не страждатимуть через підтоплення. За міською програмою там з нуля побудували каналізаційний колектор. Компанія підрядник запевняє — система працюватиме на 100%. Також мерія позачергово впорядкувала цю територію. Усі інші подробиці — у наступному матеріалі.

Жителі вулиці Моніторна, 7, що на житломасиві Парус нарешті дочекалися будівництва дощової каналізації. Місцева жителька Олена розповідає, декілька десятків років місцеві страждають через постійні підтоплення та калюжі. Додає — після злив по всій вулиці утворювався наче басейн.

Спеціалісти кажуть, складнощі при будівництві були. Через багаторічне підмивання ґрунту важко було виконувати земляні роботи. Але все ж комунальники впорались. Збудували колектор довжиною у 208 метрів, 10 дощоприймачів та 9 колодязів.

Взагалі будівництво колектора з нуля у дворах житлових масивів раніше не проводилось. Така розкіш була тільки для будинків по червоній лінії. Тож це дебютний проєкт. Майже 3 місяці комунальники працювали над його втіленням. Роботи вже завершені на 80 %.

Разом з облаштуванням нового колектора, мерія вирішила заасфальтувати прилеглу територію. Тож комунальники відремонтували майже 5 тисяч квадратних метрів дороги.

Роботи планують завершити вже до кінця поточного місяця.