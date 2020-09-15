Стрільців із Нікополя затримали

Ними виявились брати 26-и та 33-х років. Саме вони в понеділок підкинули у місцеву лікарню тіла двох вбитих чоловіків. Потім і самі з вогнепальними пораненнями звернулися по меддопомогу. За даними поліціянтів, перестрілка сталася через побутовий конфлікт. Під час огляду місця злочину, обшуку автомобілів та приміщень слідчі вилучили ряд речових доказів, зокрема гільзи, патрони та балаклави.

“На даний час затримані особи нічого не пояснюють поліцейським, зсилаючись на норму Конституції, і не дають проти себе будь-яких свідчень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2, ст. 115. Затриманим може загрожувати довічне позбавлення волі.”