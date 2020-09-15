Стрільців із Нікополя затримали

15.09.2020 18:49

Ними виявились брати 26-и та 33-х років. Саме вони в понеділок підкинули у місцеву лікарню тіла двох вбитих чоловіків. Потім і самі з вогнепальними пораненнями звернулися по меддопомогу. За даними поліціянтів, перестрілка сталася через побутовий конфлікт. Під час огляду місця злочину, обшуку автомобілів та приміщень слідчі вилучили ряд речових доказів, зокрема гільзи, патрони та балаклави.

“На даний час затримані особи нічого не пояснюють поліцейським, зсилаючись на норму Конституції, і не дають проти себе будь-яких свідчень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2, ст. 115. Затриманим може загрожувати довічне позбавлення волі.”

Теги: , , ,

Інші новини

Через коронавірус на карантин відправили школу № 137

15.09.2020 18:43

Кабель високої напруги нависає просто над головами

15.09.2020 18:36

На житломасиві Парус побудували каналізаційний колектор

15.09.2020 18:33

Нікола Тесла присвятили один із нових супермаркетів Дніпра

15.09.2020 18:28

Google святкує день народження

15.09.2020 18:23

В області 80 нових випадків COVID-19

14.09.2020 18:55

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com