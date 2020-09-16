16 вересня — День колекціонування каміння

Таке хобі мають десятки, а то й тисячі українців. Дорогоцінні та рідкісні, із гірських схилів, кар’єрів, залізних копалень та навіть космосу! Нашим кореспондентам вдалося оглянути унікальні колекції каменів, які зберігаються у Дніпровській політехніці. Дивіться.

Завдяки їм ми знаємо, як виглядав світ мільйони років тому. Вони — окраса ювелірних виробів. Деякі блищать, наче діаманти та змінюють колір, інші — світяться в темряві та намагнічуються. Усе це про каміння. У Дніпровській політехніці є одразу декілька колекцій. Ось це — дорогоцінні діопсид, сапфір та рубін. Погляньте, як вони сяють.

“Демонструють нам ефект астеризму. Це прояв 6 або 4-х променевої зірки в залежності від виду каменю.”

А це — напівдорогоцінний малахіт. Такий шмат важить понад 100 кілограмів, він один з найбільших у світі та найбільший в Україні. Тут, у стінах Політехніки, – близько століття. У роки Другої світової, коли німці грабували музей, експонат вдалося вберегти завдяки кмітливості працівників.

А ось легендарний бурштин. Найбільші його родовища в Україні розташовані в Рівненській, Тернопільській та Житомирській областях. Особливо цінують зразки із комахами всередині. Колір каміння може добряче різнитися — від молочно-білого до кольору стиглої вишні.

Не дорогоцінні, проте унікальні. Геологи показують колекцію самоцвітів. Це агат — його можна знайти майже у всьому світі. Наші волинські агати мають характерне блакитнувате сірувате забарвлення.

А ось сердолік більш рідкісний. Його використовували ще за часів античності. Людство вирізало на ньому ще скарабеїв у Давньому Єгипті, він був улюбленим каменем у різьбярів у давній Греції та Римі.

З каміння можна робити не тільки ювелірні прикраси. Приміром картини, мозаїки, вази, шкатулки.

В Україні колекціонування каміння — доволі популярне. Окрім університетів, у нас є тисячі або навіть десятки тисяч приватних колекціонерів, твердять експерти.

Це природна краса, яка викликає певні почуття естетичної насолоди. За невеликі кошти можна купити подарунок собі або комусь.

Ціна кольорового каміння стартує від 5 євро. Проте є й безцінні екземпляри. Це скам’янілості, що закарбували в собі частинки природи віком у сотні мільйонів років. Ось — рештки пальців величезного плезіозавра.

А ось ще більш давня знахідка. Скам’янілі трилобіти — вони жили 500 мільйонів років тому, задовго до динозаврів.

Колекціонувати каміння, кажуть експерти, можна навіть без грошових вкладень. Адже цікаві екземпляри можна знайти просто неба.