Через коронавірус на карантин відправили школу № 137

Перший пішов. У Дніпрі на карантин відправили цілу школу. Коронавірус виявили у НВК 137. Там на цю інфекцію захворіли п’ятеро педагогів. Тим часом за минулу добу в області 88 підтверджених випадків COVID-19. Більшість нових хворих — дніпряни. Актуальна інформація по Україні та області — у наступному сюжеті.

У Дніпрі на карантин закрили НВК 137, що на житломасиві Тополя-3. На коронавірус там захворіли 5 педагогів. Двоє з них — у лікарні. Тож тепер понад тисячу учнів із 37 класів на дистанційному навчанні.

“Увага! У зв’язку з випадками захворювання педагогів закладу на COVID-19 з метою запобігання розповсюдження захворюваності серед учасників освітнього процесу з 14.09.2020 по 27.09.2020 (включно) заклад працює на дистанційній формі навчання.”

На Дніпропетровщині плюс 88 нових випадків інфікування за останню добу. Більшість з них — дніпряни. Зареєстровано в області, на жаль, і 2 летальних випадки.

За весь час пандемії в області захворіло майже 3,5 тисячі людей. У Дніпрі ж сьогодні COVID-19 має 500 містян.

“З цих 500 осіб – 300 лікуються вдома, в них легка форма. 200 – в стаціонарі. З них 140 – в інфекційній 21-1 лікарні. Тяжких у 21-й – 6 людей, двоє на вентиляції легенів.”

Завантаженість лікарень, що займаються пацієнтами з коронавірусом, збільшується. З початку серпня зростає й кількість пацієнтів на стаціонарному лікуванні.

Не збавляє обертів коронавірус і в цілому по Україні. За минулу добу майже 3 тисячі нових хворих. Найбільше у Тернопільській області – 390, Харківській – 307, Одеській – 306 та у Києві – 285. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків інфікування з початку пандемії майже 160 тисяч.

Напередодні міністр провів селекторну нараду з мерами обласних центрів щодо дотримання протиепідемічних правил. Очільник МОЗ готовий ініціювати внесення змін у постанову про карантинні заходи. Мери, своєю чергою, погодились не проводити масові заходи та посилити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень.