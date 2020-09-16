Дніпропетровщина на порозі переходу до жовтої карантинної зони

Граничні показники вже перевищили Дніпро та Павлоград. Кількість нових випадків COVID-19 зростає, а ресурси медичної системи меншають, зокрема не вистачає лікарів. Детальніше про ситуацію — далі.

На Дніпропетровщині за останню добу 109 нових випадків COVID-19. 85 з них — у Дніпрі. Медики кажуть, люди перестали боятись коронавірусу. Нехтують правилами безпеки. Через це і зростає захворюваність. Зараз на Дніпропетровщині тих, хто одужав, значно менше, ніж тих, хто захворів.

Найкращим способом уникнути розповсюдження інфекції є дотримання карантинних правил. В першу чергу — масочного режиму. Інакше регіон може опинитись на порозі катастрофи. На сьогодні, аби прийняти коронавірусних хворих, в області є 3,5 тисячі ліжок. А от медпрацівників вже не вистачає.

Щодо України в цілому, то за добу знов зафіксували майже три тисячі нових випадків.

Найгірша ситуація на Тернопільщині. Яка вже декілька діб поспіль б’є рекорди за кількістю нових випадків – їх мінімум по 350. Тим часом уряд в найнебезпечнішій червоній зоні дозволив роботу дитсадків та шкіл, проте із певними обмеженнями. Рішення ж про повне закриття закладів освіти у червоній карантинній зоні ухвалюватимуть тільки спільним рішенням регіональної та державної комісій.