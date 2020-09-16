Змагання зенітних розрахунків

Повністю розібрати та одразу підготувати гармату до стрільби — й все за кілька хвилин. Думаєте фантастика? А от для наших військових це буденність. У Черкаському стартував фінальний етап всеукраїнських змагань зенітних розрахунків. Найсильнішого між собою обирають команди з шести міст. Як все було — бачив наш Єгор Ромахло.

Зняти чохол, зафіксувати установку та підготувати до відкриття вогню. І це тільки один з п’яти нормативів безпосередньо пов’язаних із зеніткою. Ця команда з міста Ірпінь стартувала не дуже вдало, було декілька помилок. Однак хлопці все одно вірять у перемогу.

А це вже виступ бійців із Запоріжжя. В них все пішло як по маслу.

На все про все – 36 секунд! Це чи не найкращий результат. Хоча спочатку судді й вирішили, що хлопці місцями махлювали.

На оцінку впливають навіть найменші помилки. Кожна з них перетворюється у секунди, які додають до кінцевого результату команди.

“За порушення мір безпеки норматив одразу не враховується, і вже штрафні бали за порушення елементів виконання нормативів.”

Подібні змагання вже стали традиційними й проводяться із року в рік. Організатор цієї події — Національна Гвардія України. Там кажуть, головна мета випробувань — підняти бойовий дух особового складу.

Попереду у команд ще біатлон та чи не найголовніший етап — бойові стрільби із зенітних установок, на який сторонніх цивільних не запрошують. Переможців змагань виявлять вже завтра.