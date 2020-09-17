В Україні відзначають День рятувальника

Це свято тих, хто щоразу виходячи на чергування, ризикує. Тільки у Дніпрі розташовані вісім пожежних частин, у яких працює зо пів тисячі рятувальників. Наш Єгор Ромахло побачив на власні очі — наскільки це складна професія та чому кожен з пожежників заслуговує на повагу.

Вогнеборці, Пожежники, рятувальники — їх називають по різному. Однак сенс один. Ці люди кожного дня ризикують власним життям, аби зберегти сотні інших. Сьогодні ж ми завітали в одну з пожежних частин Дніпра.

Це — одна з найстаріших пожежних частин не тільки у місті, а й в Україні! Їй, тільки уявіть, майже 130 років!

Під пильним наглядом професіоналів увесь центр міста. Та дуже часто, кажуть рятувальники, доводиться їздити й у віддалені райони, та навіть інші міста — на підмогу. Схожий виклик для нас зараз змоделюють.

Відпрацювання нормативу — збір виїзд по тривозі.

Й пожежники — де б їх не застало повідомлення про виклик — миттєво підриваються та біжать до гаража.

Й тут іде рахунок на хвилини. Добігти до гаража, одягнутися …. хоча, на цьому пункті зупинимось детальніше.

“Тільки на перший погляд, це виглядає просто. Одягнути форму та сісти в автомобіль. Та як насправді? Перевіримо на собі. Я збиратимуся на виклик разом з рятувальниками.”

Взути чоботи, натягнути комбінезон, куртку, зафіксувати все це поясом та не забути каску. Здавалося б — що тут важкого?

І тільки за 5 хвилин та завдяки допомозі самих рятувальників …

Далі ж рятувальники стрибають в автівку та рушають на виклик. Аби на пожежі усе пройшло без “сюрпризів”, транспорт з самого ранку ретельно перевіряє водій.

Владислав — один з майже пів тисячі рятувальників Дніпра. Пожежнику тільки 24 роки, а він вже командир відділення. Розповідає, цю роботу обрав, аби продовжити справу батька.

Кількість поборених пожеж Влад вже навіть не рахує. Закінчив на двох сотнях. Каже — така робота дійсно не для всіх.

Загалом життя та спокій мешканців області вартують майже 3,5 тисячі рятувальників. Саме вони не сплять, аби спокійно спали ми.