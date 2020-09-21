На Дніпропетровщині знову коронавірусний антирекорд

За останню добу зафіксовано 136 нових випадків COVID-19. Найбільше — у Дніпрі. При цьому за даними нового епідзонування, наша область залишається в зеленій зоні. Іншим містам, як, приміром Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці, вже вдалося вийти з червоної зони. Детальніше про ситуацію — далі.

Абсолютний антирекорд! На Дніпропетровщині за останню добу зафіксована найбільша кількість хворих на коронавірус з початку пандемії — 136.

Тільки в лікарні Мечникова на сьогодні знаходяться 52 хворих на COVID-19. З них 8 — в реанімації.

Лікарі кажуть, більшість з тих, хто у критичному стані, звертаються занадто пізно. Коли в організмі хвороба вже натворила лиха. Тому закликають не зволікати зі зверненням до сімейного лікаря.

В Міністерстві охорони здоров’я додають, не слід боятись госпіталізації, адже вона не потрібна, якщо перебіг хвороби легкий. До лікарні потрапляє лише п’ята частина хворих на COVID-19. А ті, що на самоізоляції, тепер можуть не чекати закінчення двох тижнів. А здати ПЛР-тест на восьмий день. Утім, власним коштом.

По Україні в цілому ситуація дещо покращилась. Принаймні вже декілька діб поспіль нових випадків COVID-19 фіксують менше, ніж три тисячі. Першість за захворюваністю тримають Харківська та Львівська області. А також Київ. Тут 275 нових випадків за добу. Столиця знов залишається в помаранчевій зоні.

Дніпропетровщина цього разу залишилась в зеленій зоні. Втім, якщо кількість хворих стрімко зростатиме, то наша область може одразу потрапити в помаранчевий сектор.