Звіт голови обласної адміністрації 

Нові дороги, лікарні, школи та садки. А ще будівництво аеропорту. Очільник Дніпропетровщини Олександр Бондаренко відзвітував про роботу обласної державної адміністрації за рік. Що саме зробили та скільки витратили на розбудову регіону — далі у сюжеті.

320 кілометрів нових доріг з’явилось цьогоріч на Дніпропетровщині. Це майже вдвічі більше, ніж у 2019. До кінця 2020 планують повністю завершити реконструкції автошляхів на Кривий Ріг та Нікополь. Вже навесні Решетилівською трасою можна буде дістатися до Києва. А у лютому відбудовують міст-потопельник у Нікополі. І це не кінець, бо вже ведуть переговори з ЄБРР про кошти на подальші ремонти доріг.

І хоч би скільки кілометрів доріг не зробили, наймасштабнішим проєктом цього року став новий аеропорт. Будівництво злітно-посадкової смуги й терміналу стартувало минулого тижня. Роботи обіцяють виконати у рекордні строки — за 2-3 роки.

“Більш як 5 мільярдів гривень — це кошторис будівництва смуги. А DCH 100 мільйонів доларів — це приблизна інвестиція в термінал і притермінальну інфраструктуру.”

З-поміж іншого в області триває проєкт “Велике будівництво”, який передбачає зведення садків, шкіл та лікарень. Його готовність – 90%. Всі об’єкти планують закінчити вже цього року. А ще до кінця грудня в регіоні запрацюють 2 водогони. Завдяки їм вода з’явиться в оселях 50 тисяч людей.