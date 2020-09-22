Слухачі Університету третього віку дізналися про роботу світлофорів

Активні та зацікавлені! Так кажуть про слухачів Університету третього віку. Вони із задоволенням відвідують як навчальні, так й екскурсійні заходи. Сьогодні група побувала на дільниці світлофорних об’єктів міста. Виявилося, ця тема дуже захоплює. Що дізналися відвідувачі у пункті керування світлофорами Дніпра? Дивіться.

Група екскурсанток зайняла місця у залі диспетчерської. Та перед тим, як щось побачити, вони почули багато цікавого. Від фактів загальної історії світлофорів, що розпочалася у 19-у сторіччі у Лондоні. До подробиць вибору кольорів для автоматичного приладу. Чому спочатку їх було тільки два?

Для лектора зустріч зі слухачами Університету третього віку була першою. І дуже вдалою.

Зараз у Дніпрі понад 200 світлофорів. Їхню роботу відстежують саме тут, на пульті диспетчерської. Можна вивести на екран схему будь-якої вулиці й подивитися, як працюють світлофори у реальному часі.

Тема не залишила публіку байдужою. Тому друга половина зустрічі складалася з питань та відповідей. Ведучому вдалося пояснити все і навіть розкрити секрет, коли у місті можуть з’явитися так звані “розумні” світлофори.

Для слухачів Університету третього віку це не перша пізнавальна екскурсія. Вони вже відвідали кілька комунальних підприємств, а також розважальних закладів. Але не очікували, що настільки сподобається сьогоднішня зустріч.