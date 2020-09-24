Ані помити руки, ані приготувати їжу, а щоб набрати води – треба вистояти довжелезну чергу до свердловини! Вже чотири доби поспіль кілька тисяч дніпрян змушені терпіти незручності. Адже житловий масив Північний – залишили без води! Постачання перекрили комунальники – через регулярні пориви труб.

Обурені мешканці кажуть – проблема постійна і борються з нею вже не один десяток років. Чому ж ніхто не може її вирішити?

Дарина вже четвертий день поспіль вимушена приходити сюди з десятилітровими бутлями, аби хоч трохи запастись водою.

Проблеми з водопостачанням та постійними поривами труб тривають вже не одне десятиріччя, — кажуть місцеві. І додають – про якість цієї води взагалі не йдеться.

А ще люди не розуміють, чому без води їх залишили під час пандемії.

До обурених людей виходиться заступник голови районної ради. Чиновник виправдовується – воду відключили через безкінечні аварії, які трапляються тут одна за одною.

Оперативно вирішити цю ситуацію районна рада – не може. Оскільки мережі – на балансі в Укрзалізниці. Про передачу водогону в КП “Міськводоканал” місцева влада намагається домовитись вже три роки. Утім, процес затягується, бо…

Аби почути версію балансоутримувача дірявих мереж – ми кілька разів телефонували в прийомну до Дніпровської філії будівельних робіт Укразалізниці.

Але слухавку так ніхто і не взяв. Тим часом після візиту нашої знімальної групи воду мешканцям житломасиву таки дали. Але чи на довго? Жодних гарантій. Адже вирішувати ситуацію глобально та замінювати аварійні мережі – поки ніхто не поспішає

https://youtu.be/f5X_KF5Q6k8