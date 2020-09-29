На порозі екологічної катастрофи

Через прорив каналізації у Самарському районі Дніпра – гине ціле озеро. Вода різко змінила колір, з‘явився гострий запах сірковОдню та вимерла майже вся риба. Місцеві жителі неабияк стурбовані, адже нечистоти можуть просочитися і у річку Самару.

Як на це реагує влада та чи є вихід з ситуації — дивіться далі.

Озеро в Самарському районі відтепер екологічно небезпечне. Каналізаційну трубу, що проходить через водойму — прорвало! Отруйні стоки змішались з колись чистою водою, що призвело до масової загибелі всього живого. За підрахунками рибнагляду понад 350 тисяч карасів та сазана — вимерли.

Місцеві жителі розповідають — раніше озеро було чи не єдиним місцем відпочинку. Тут і бавились біля води, і ловили рибу. Яку до речі, вирощували самі ж жителі.

Про те, що з озером щось відбувається люди почали помічати в останні дні серпня. Між вулицею Малиновського і Самарським спуском з’явився специфічний запах, а вода змінила свій колір. Ситуація ускладнилась, коли мертва риба, яка спливла й потрапила на берег почала гнити.

Аварію в міськраді не коментують. Кажуть, що каналізаційна труба знаходиться на балансі області. Там відповідальність на себе також не беруть.

Втім, як би там не було — план з ліквідації все ж розробляють.

Тим часом це питання на особистий контроль взяв народний депутат Дмитро Кисилевський. Його помічники вже були на місці та досліджували ситуацію. За його словами, влада та правоохоронні органи мають перестати ігнорувати екологічні злочини. Відповідні органи мають зробити:

Нардеп каже про небезпечність того, що нечистоти внаслідок сезонних дощів можуть потрапити до річки. Що призведе вже до масштабної екологічної небезпеки