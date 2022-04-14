Небайдужі дніпряни організували тимчасовий шелтер

14.04.2022 20:15

Зручні спальні місця, гаряче харчування та комфортні умови проживання.
Небайдужі дніпряни організували тимчасовий прихисток для переселенців.
Зупинитися в ньому можна на п’ять діб. Як облаштований шелтер?

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