Mіські новини Новини Небайдужі дніпряни організували тимчасовий шелтер 14.04.2022 20:15 Зручні спальні місця, гаряче харчування та комфортні умови проживання. Небайдужі дніпряни організували тимчасовий прихисток для переселенців. Зупинитися в ньому можна на п’ять діб. Як облаштований шелтер? Продовжити читання Уперед У Будинку мистецтв працює волонтерський штабНазад У Дніпрі перебуває міжнародна команда волонтерів. Гість студії – представниця Людмила Іваненко Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Корисна інформація в одному місці: у Дніпрі створили єдину платформу для вимушених переселенців 15.04.2022 11:19 Mіські новини Новини До Дніпра прибула гумантірана допомога з США 15.04.2022 7:25 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 15.04.2022 7:13 Mіські новини Новини На базі благодійного фонду “Взаємодія Дніпра” організували волонтерський штаб 15.04.2022 6:18 Новини Новини України За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу – звернення Президента Володимира Зеленського 15.04.2022 0:04 Mіські новини Новини У Дніпрі перебуває міжнародна команда волонтерів. Гість студії – представниця Людмила Іваненко 14.04.2022 21:25