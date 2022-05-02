У метрополітені Дніпра пройшов концерт “Життя переможе”

Війна не в змозі спинити життя. Підтримати військових та мешканців Дніпропетровщини піснями і гумором приїхали гурт «Воплі Відоплясова», Pianoбой та гумористи-кварталівці. Як пройшла акція “Життя переможе” – у наступному сюжеті

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