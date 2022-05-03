Mіські новини Новини Відомий ресторан Дніпра готує обіди для військового шпиталю 03.05.2022 8:42 Кулінарний фронт Дніпра росте буквально щодня. Один із відомих ресторанів міста готує обіди для військового шпиталю. Необхідними продуктами їм допомагають волонтери та колишні відвідувачі. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2022Назад Насолодитися справжньою весною можуть містяни та гості Дніпра Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Насолодитися справжньою весною можуть містяни та гості Дніпра 03.05.2022 9:50 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.05.2022 03.05.2022 7:07 Новини Новини України Увесь вільний світ обʼєднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, не вбивав дітей, не руйнував мирні міста, як це робить Росія – звернення Президента України 02.05.2022 23:42 Mіські новини Новини Микола Лукашук про ймовірний наступ на Дніпропетровщину, вимушених переселенців та резерви області. 02.05.2022 21:03 Mіські новини Новини Інтерпайп забезпечує мобілізованих працівників, які боронять країну 02.05.2022 20:56 Mіські новини Новини У Кам’янському у розпалі весняне прибирання 02.05.2022 17:07