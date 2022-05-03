Mіські новини Новини Володимир Зражевський про життя у воєнний час Межівської громади 03.05.2022 19:44 Про життя у воєнний час Межівської громади, що на кордоні з Донецькою областю, поговоримо з очільником громади – Володимиром Зражевським. Продовжити читання Уперед У Дніпрі розпочали активно демонтувати об’єкти, що прославляють тоталітарний режимНазад Військовий з Дніпра підняв синьо-жовтий прапор над селищем Іванків Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.05.2022 04.05.2022 7:10 Новини Новини України Завдаючи ударів по українських містах, Росія намагається вимістити своє безсилля, бо Україна їй не до снаги – звернення Президента Володимира Зеленського 03.05.2022 23:59 Mіські новини Новини Тетяна Янушкевич про допомогу міжнародних партнерів, вимушених переселенців та їх працевлаштування 03.05.2022 23:19 Mіські новини Новини Військовий з Дніпра підняв синьо-жовтий прапор над селищем Іванків 03.05.2022 20:11 Mіські новини Новини У Дніпрі розпочали активно демонтувати об’єкти, що прославляють тоталітарний режим 03.05.2022 19:34 Mіські новини Новини У Кам’янському з`явилася “Алея миру” 03.05.2022 18:23