Володимир Зражевський про життя у воєнний час Межівської громади

03.05.2022 19:44

Про життя у воєнний час Межівської громади, що на кордоні з Донецькою областю, поговоримо з очільником громади – Володимиром Зражевським.

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