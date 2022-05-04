На Дніпропетровщині у розпалі посівна кампанія

04.05.2022 23:06

На Дніпропетровщині стартував другий етап посівної! Після ранніх зернових аграрії взялися висівати кукурудзу та соняшник. Наші кореспонденти побували в полях та на власні очі побачили битву фермерів за врожай під час війни.

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