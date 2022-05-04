Mіські новини Новини На Дніпропетровщині у розпалі посівна кампанія 04.05.2022 23:06 На Дніпропетровщині стартував другий етап посівної! Після ранніх зернових аграрії взялися висівати кукурудзу та соняшник. Наші кореспонденти побували в полях та на власні очі побачили битву фермерів за врожай під час війни. Продовжити читання Уперед Вагітні жінки, що тимчасово знаходяться у Дніпрі, отримують допомогуНазад У філармонії Дніпра пройшов благодійний концерт Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.05.2022 05.05.2022 6:59 Новини Новини України Пам’ятати перемогу над нацизмом означає реально не допускати ніколи знову того, що завдали Європі нацисти – звернення Президента Володимира Зеленського 05.05.2022 1:16 Mіські новини Новини У філармонії Дніпра пройшов благодійний концерт 04.05.2022 23:36 Mіські новини Новини Вагітні жінки, що тимчасово знаходяться у Дніпрі, отримують допомогу 04.05.2022 22:22 Mіські новини Новини Олександр Юнін про життя і навчання у воєнний час у Дніпропетровському унівеситеті внутрішніх справ 04.05.2022 20:02 Mіські новини Новини У Кам’янському продовжують посилювати обороноздатність наших захисників 04.05.2022 19:28