Мешканців Дніпропетровщини закликали не знімати та не поширювати наслідки ракетних ударів

Мешканцям області нагадали – не можна викладати у мережі фото та відео ракетних обстрілів. Називати локації, куди влучили ворожі снаряди. Це може допомогти агресору скорегувати ціль, наголосила під час брифінгу в ОВА головний фахівець ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Не фіксуйте вибухи на мобільні телефони. Тим паче – не поширюйте фото та відео ракетних ударів у соцмережах та не пересилайте через месенджери. Не допомагайте ворогу скорегувати ціль та завдати наступного удару», – зазначила Дарина Цуркань.

Вона також звернулась до мешканців з проханням не ігнорувати сигнал тривоги. Під час сирени слід одразу перейти до укриття. Якщо такої можливості вдома немає – користуватися правилом «двох стін».