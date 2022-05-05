Мешканців Дніпропетровщини закликали не знімати та не поширювати наслідки ракетних ударів

05.05.2022 11:31

Мешканцям області нагадали – не можна викладати у мережі фото та відео ракетних обстрілів. Називати локації, куди влучили ворожі снаряди. Це може допомогти агресору скорегувати ціль, наголосила під час брифінгу в ОВА головний фахівець ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

«Не фіксуйте вибухи на мобільні телефони.  Тим паче – не поширюйте фото та відео ракетних ударів у соцмережах та не пересилайте через месенджери. Не допомагайте ворогу скорегувати ціль та завдати наступного удару», –  зазначила Дарина Цуркань. 

Вона також звернулась до мешканців з проханням не ігнорувати сигнал тривоги. Під час сирени слід одразу перейти до укриття. Якщо такої можливості вдома немає  – користуватися правилом «двох стін».

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