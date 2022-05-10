До Нікополя повертаються місцеві, відновлюють роботу підприємства та кафе – мер Олександр Саюк

10.05.2022 12:30

У Нікополі працюють комунальні служби, медзаклади, банки, магазини. В аптеках є ліки. Відновлюють роботу підприємства, закриті на початку війни. Відкриваються кафе й ресторани. Повертаються мешканці, які раніше покинули власні домівки. Місто приймає й переселенців із гарячих точок. Уже зареєструвалося майже 4 тис людей.

Про це на брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомив міський голова Олександр Саюк.

«За 50-60 км від міста – зона бойових дій, що ведуться на території Запорізької області. Наші військові стримують ворога. Нікопольчани розуміють це і поступово повертаються до звичайного способу життя. Ситуація в нас стабільна. Уся інфраструктура працює. Проблем із наданням комунальних послуг немає. Приймаємо переселенців. Кожному надаємо гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі», – розповів Олександр Саюк.

Він додав, що уроки у школах Нікополя проходять онлайн. Навчальний рік освітні заклади планують завершити 31 травня.

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