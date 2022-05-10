Mіські новини Новини Володимир Богоніс про забезпечення правопорядку у воєнний час на Дніпропетровщині 10.05.2022 20:26 Про забезпечення правопорядку у воєнний час на Дніпропетровщині поговоримо з заступником начальника головного управління нацполії в області Володимиром Богоносом. Продовжити читання Уперед У Дніпрі проводять екскурсії для вимушених переселенцівНазад Збройні Сили України роблять усе для звільнення всіх наших міст і наших людей – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини На Дніпропетровщині 60% дорослих мешканців завершили курс вакцинації від COVID-19 11.05.2022 13:30 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.05.2022 11.05.2022 6:43 Новини Новини України Збройні Сили України роблять усе для звільнення всіх наших міст і наших людей – звернення Президента Володимира Зеленського 10.05.2022 23:36 Mіські новини Новини У Дніпрі проводять екскурсії для вимушених переселенців 10.05.2022 19:03 Mіські новини Новини Благодійний фонд “Відродження регіону” передає допомогу переселенцям 10.05.2022 18:50 Mіські новини Новини Профспілка правоохоронних органів Дніпра допомогає переселенцям 10.05.2022 18:15