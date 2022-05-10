Володимир Богоніс про забезпечення правопорядку у воєнний час на Дніпропетровщині

10.05.2022 20:26

Про забезпечення правопорядку у воєнний час на Дніпропетровщині поговоримо з заступником начальника головного управління нацполії в області Володимиром Богоносом.

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