На Дніпропетровщині 60% дорослих мешканців завершили курс вакцинації від COVID-19

11.05.2022 13:30

У Дніпропетровській області 1 405 000 жителів завершили курс вакцинації. Це майже 60% дорослих мешканців регіону. Про це під час брифінгу розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров’я ОВА Вікторія Кулик.

«За добу в регіоні коронавірус виявили у 27 людей. Загалом нині хворіють 257 мешканців. Тобто рівень захворюваності знизився. Велику роль у цьому зіграла й вакцинація. Наближаємося до формування колективного імунітету», – зазначила Вікторія Кулик.

Водночас вона наголосила: розслаблятися ще не час. Підступний вірус не зник з початком війни. Необхідно і надалі дотримуватися протиепідемічних правил – носити маску, часто мити руки, тримати дистанцію. А головне – вакцинуватися.

«В регіоні діє 195 амбулаторних пунктів щеплення та 29 центрів вакцинації. Працює 60 мобільних бригад. Імунізують двома препаратами – Comirnaty від Pfizer-BioNTech та CoronaVac. В наявності – 266,6 тис доз», – сказала Вікторія Кулик.

З початку епідемії на коронавірус захворіли 318 904 мешканців Дніпропетровщини. 308 777 людей одужали. 9 870 – померли.

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