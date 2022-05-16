Артем Павличенко про особливості вступної кампанії 2022 року до Дніпровської політехніки

16.05.2022 21:00

Про життя у воєнний час та особливості вступної кампанії 2022 року до Дніпровської політехніки поговоримо з першим проректором навчального закладу Артемом Павличенком.

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