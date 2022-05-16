Mіські новини Новини Артем Павличенко про особливості вступної кампанії 2022 року до Дніпровської політехніки 16.05.2022 21:00 Про життя у воєнний час та особливості вступної кампанії 2022 року до Дніпровської політехніки поговоримо з першим проректором навчального закладу Артемом Павличенком. Продовжити читання Уперед Міська влада Кам’янського допомагає переселенцямНазад Гуманітарна допомога від “Фонду Розвитку Кам’янського” для військових Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2022 17.05.2022 6:59 Новини Новини України Українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип – звернення Президента Володимира Зеленського 17.05.2022 0:17 Mіські новини Новини 11 канал створив telegram-канал для вдосконалення української мови 16.05.2022 22:01 Mіські новини Новини Гуманітарна допомога від “Фонду Розвитку Кам’янського” для військових 16.05.2022 21:48 Mіські новини Новини Міська влада Кам’янського допомагає переселенцям 16.05.2022 19:44 Mіські новини Новини Волонтери допомагають людям із гарячих точок дістатися Дніпра 16.05.2022 19:41