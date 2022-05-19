У Дніпрі відзначили День вишиванки

19.05.2022 22:21

Наш генетичний код на полотні!
Вулиці Дніпра заполонили люди у вишиванках.
Сьогодні – в третій четвер травня – в Україні відзначають День етнічного вишитого одягу.

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