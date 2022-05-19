Mіські новини Новини У Дніпрі відзначили День вишиванки 19.05.2022 22:21 Наш генетичний код на полотні! Вулиці Дніпра заполонили люди у вишиванках. Сьогодні – в третій четвер травня – в Україні відзначають День етнічного вишитого одягу. Продовжити читання Уперед Студенти арт-коледжу створили маніфест національної ідентичностіНазад Усі разом маємо забезпечити, щоб Росія не мала жодного успіху в агресії проти України – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.05.2022 20.05.2022 7:02 Mіські новини Новини В історичному музеї відбулась незвична мистецька зустріч поетів та художників 20.05.2022 5:52 Mіські новини Новини В обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку робіт майстра з Дніпропетровщини 20.05.2022 0:06 Новини Новини України Усі разом маємо забезпечити, щоб Росія не мала жодного успіху в агресії проти України – звернення Президента Володимира Зеленського 19.05.2022 23:55 Mіські новини Новини Студенти арт-коледжу створили маніфест національної ідентичності 19.05.2022 20:07 Mіські новини Новини Торгівля гуманітарною допомогою в супермаркетах: розвічнуємо міфи 19.05.2022 19:46