Розбиті будинки, колії та вокзал: ДСНС про наслідки вчорашніх ворожих ударів по Дніпропетровщині

24.05.2022 13:34

23 травня окупанти нанесли 4 ракетні удари по Дніпропетровщині – по Павлоградському та Синельниківському районах. Ворожі ракети вдарили по залізничній інфраструктурі.

Також пошкоджено 7 житлових будинків, господарча споруда та легковий автомобіль. Люди не постраждали.

Одразу 3 ракети поцілили по Синельниківському району. Зруйнували залізницю. Ударами розбиті колії, вокзал та 4 господарчі споруди, пошкоджені електромережі. Також пошкоджені 5 житлових будинків. Людей не зачепило – ніхто не постраждав.

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