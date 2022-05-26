У Дніпрі з’явилась зірка соцмереж – чотирилапа провідниця Ніколь

26.05.2022 19:15

Чотирилапих помічників стає все більше! У справжньої зірки – пса-піротехніка ДСНС Патрона з’явилася конкурентка з Укрзалізниці – кудлата провідниця Ніколь. Від початку війни вона разом зі своєю власницею на евакуаціних потягах допомагають рятувати українців від російських снарядів. За 3 місця роботи Ніколь вже стала справжньою зіркою соцмереж та знайшла багато фанатів. Бо під час евакуації неабияк допомагає пасажирам впоратися зі стресом.

 

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