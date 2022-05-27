Три ракетні удари – Микола Лукашук звернувся до жителів області

Голова Дніпропетровської облради акцентував увагу на тому, аби люди не ігнорували сигналів тривоги:

«Сьогодні ми маємо 3 «прильоти» в Дніпровський район. Я нагадую, зараз не буває навчальних тривог. Коли ви чуєте сирену, ховайтеся в укриття».

Також Микола Лукашук розповів, що станом на сьогоднішній день в області перебуває 242 тисячі переселенців, з них:

▪️87 тисяч жінок;

▪️60,5 дітей;

▪️55 тисяч — це маломобільні люди та люди старше 60 років.

«Звертаюся до працездатних переселенців.

Наразі у Дніпропетровській обласній службі зайнятості зареєстровані як безробітні 2087 вимушено переміщених осіб. Це невелика цифра. Але робота є, вакансії є, тому закликаю внутрішньо переміщених осіб звертатися до обласної служби зайнятості. Економіка повинна працювати», — зазначив голова облради.

Микола Лукашук також привітав школярів області зі святом:

«Сьогодні у школах Дніпропетровщини останній дзвоник. Із 306,4 тис школярів, які завершують навчання в області, 8700 осіб — це діти переселенців».

Щодо продовольчої безпеки, очільник облради розповів, що Дніпропетровщина завершила посів ярої пшениці, якою в області засіяно 5,1 тис га. Цей показник на 40% більше, ніж показник минулого року. Наостанок Микола Лукашук звернувся до мешканців області із проханням за можливості сплачувати комунальні послуги:

«Нині підприємства, які знаходяться в підпорядкуванні обласної ради, забезпечують водою більше 1 мільйона жителів Дніпропетровщини. Станом на цю хвилину рівень оплат за водопостачання та водовідведення становить близько 60% від запланованих надходжень. Тому закликаю громадян не накопичувати борги і за можливості оплачувати комунальні послуги своєчасно та в повному обсязі. Це допоможе економіці країни і сприятиме нашій перемозі!».