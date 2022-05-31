Mіські новини Новини Дефіцит пального: які альтернативи пересуватися містом? 31.05.2022 21:36 Шалені ціни й багатокілометрові черги! Дефіцит палива змушує водіїв пересісти на велосипед, електросамокат чи громадський транспорт? Які переваги й недоліки кожного з цих варіантів. Продовжити читання Уперед У Дніпрі рятують хлопчика, якого врятували від бомбардувань.Назад ДОКЛАДНО ПРО: НОВУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО-2022. АРТЕМ ТРАПЕЗНІКОВ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДОКЛАДНО ПРО: НОВУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО-2022. АРТЕМ ТРАПЕЗНІКОВ 31.05.2022 22:11 Новини Новини України У Дніпрі рятують хлопчика, якого врятували від бомбардувань. 31.05.2022 20:55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.05.2022 31.05.2022 7:05 Mіські новини Новини У Дніпрі провели майстер-клас з виготовлення патріотичних сувенірів 31.05.2022 3:05 Новини Новини України Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від енергетичної зброї РФ – звернення Президента України 30.05.2022 23:31 Mіські новини Новини У Новопокровській громаді активно працює волонтерських штаб 30.05.2022 21:45