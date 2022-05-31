Дефіцит пального: які альтернативи пересуватися містом?

31.05.2022 21:36

Шалені ціни й багатокілометрові черги! Дефіцит палива змушує водіїв пересісти на велосипед, електросамокат чи громадський транспорт? Які переваги й недоліки кожного з цих варіантів.

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