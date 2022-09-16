4 добу без води мешканці ж/м “Північний” та селища Шевченко у Дніпрі

Майже чотири доби — без води. Ця проблема для мешканців житломасиву “Північний” та селища Шевченко — вже закономірна. Спочатку людям пояснювали, що відсутність водопостачання виникла через пошкоджену фільтрувальну станцію. Потім жителів запевнили, що все відновлять і вода з’явилась, а потім знов пропала. Та і загалом перебої з постачанням відбуваються по декілька разів на місяць вже декілька десятків років. В решті люди влаштували збори, на які приїхав сам представник районної ради

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