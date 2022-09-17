Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі; світ повинен на це відреагувати – звернення Президента України

Українці! Українки!

На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації.

Фіксуються всі злочини рашистів, збираються докази їхньої винуватості.

Знайдені катівні, у яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога.

Триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на цей час встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають.

Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Ба більше, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги.

Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цей час на Харківщини.

Добре, що в структурах ООН вже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти всім у системі ООН про те, що робили терористи Росії.

Ми забезпечимо повний доступ журналістів до звільненої території та всіх місць знущання з людей. Ми дамо такий доступ, який дасть змогу повідомити світу, що рашизм має бути засуджений.

Я дякую всім нашим партнерам, усім лідерам і просто нашим звичайним людям, які допомагають боротися за справедливість. Боротися за офіційне визнання Росії державою – спонсором тероризму, за посилення санкцій проти Росії за цей терор.

Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Як завжди, були присутні ключові керівники сектору оборони й безпеки, ключові представники центральної влади, які забезпечують реалізацію оборонного задуму. Командувачі оперативних напрямків доповіли щодо ситуації на передовій. Окрім цілком зрозумілих питань і рішень, торкнулися також тематики перспективних озброєнь, того, що значно посилить нашу армію.

Говорив сьогодні з Президентом Фінляндії. Подякував за вже надану нам підтримку й окреслив додаткові потреби, які маємо. Вагомою темою розмови була європейська політика щодо віз для громадян держави-терориста. Вважаю, що для кожної країни, яка має спільний кордон із Росією, візове питання є життєво важливим і має вирішуватися на користь повного обмеження доступу громадян Росії.

Також говорив сьогодні з представниками компанії Nike. Подякував їм за рішення піти з російського ринку. Правильне рішення. Це приклад того, що бізнес може відігравати значну роль у захисті людяності та свободи. Якщо якась держава обирає для себе шлях терору, обов’язок кожної компанії, яка поважає себе, відмежуватися від такої держави.

Сьогодні ж в Офісі відбулася зустріч групи під керівництвом Андрія Єрмака, що працює над приєднанням України до Організації економічного співробітництва та розвитку, – зустріч з послами G7 та інших держав-партнерів. Це надзвичайно вагомий напрямок, який має значення і в контексті європейської інтеграції, і в контексті внутрішньої трансформації нашої держави. В межах зустрічі дипломатам були представлені деталі нашої ініціативи зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Дякую представникам «Великої сімки» та іншим країнам-партнерам за готовність підтримувати Україну!

І ще одне. Цієї суботи ми відзначаємо День рятівника – професійне свято тих, хто присвятив своє життя спасінню інших. І також це день тих, хто за певних обставин і завдяки своїй порядності, сміливості став рятівником, допомігши комусь іншому. Сьогодні я відзначив державними нагородами таких людей. І, звичайно, завтра у вечірньому зверненні скажу про це докладніше. Але хочу вже зараз, не чекаючи завтрашнього вечора, привітати всіх, хто виконує цю шляхетну роботу, хто рятує людей. Хочу подякувати вам за тисячі врятованих життів, за безпеку, яку ви повертаєте нам, усім українцям.

Вічна слава всім, хто дбає про людей!

Будь ласка, завжди допомагайте одне одному, завжди зберігайте єдність в усьому. Ми маємо триматися разом, усі українці – і так переможемо!

Слава Україні!