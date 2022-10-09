Всю ніч росіяни гатили по Нікопольському району: понівечені житлові будинки та підприємства

09.10.2022 10:27

Російські окупаційні війська били всю ніч 9 жовтня по Нікопольському району з «Градів» та важкої артилерії. Випустили майже 70 снарядів по мирним містам та селам Нікопольської та Марганецької громад.

У Марганецькій громаді ворожий обстріл пошкодив кілька житлових будинків, авто, сонячну електростанцію, промислове та харчове підприємства. У Нікопольській громаді пожежа знищила 3 автівки, снаряди понівечили ще 9 авто, парковку, кілька житлових будинків, 2 магазини, аптеку, малярну майстерню та агропідприємство.

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