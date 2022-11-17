Ракетна атака на Дніпро 17 листопада: момент вибуху

17.11.2022 11:05

У четвер, 17 листопада приблизно о 8:30 мешканці Дніпра почули вибухи. Влучили у два інфрастуктурні об’єкти. Є постраждалі, серед яких – діти.Станом на 10:00 відомо о 5 постраждалих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

“Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав він.

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