Ракетна атака на Дніпро 17 листопада: момент вибуху

У четвер, 17 листопада приблизно о 8:30 мешканці Дніпра почули вибухи. Влучили у два інфрастуктурні об’єкти. Є постраждалі, серед яких – діти.Станом на 10:00 відомо о 5 постраждалих. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

“Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав він.