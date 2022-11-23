Кількість ДТП через відсутність вуличного освітлення невпинно зростає

23.11.2022 15:00

600 аварій усього за одну добу зафіксували в Україні минулого тижня. Все через відсутність освітлення на дорогах. З якими труднощами стикаються водії у темний час доби та що саме провокує ДТП?

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