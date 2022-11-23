На акцію проти “чорних” лісорубів вишли захисники вирубаного скверу у Придніпровську

Ліс – не дрова! На акцію проти “чорних” лісорубів вишли захисники Придніпроського скверу – просто під стіни суду. Протест організували проти закритого засідання щодо арешту техніки, яка зухвало нищила дерева. Нагадаємо, жителі Придніпровська масово стали на захист свого сквера, коли помітили, що там почалась безконтрольна вирубка. Лісоруби встигли спиляти майже дві сотні дерев, в тому числі понад 40 захищених законом вільх. Від поліції люди добились арешту техніки, але тепер їх чомусь не пускають на судові засідання

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