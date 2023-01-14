Маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм – звернення Президента України

Почну це звернення без привітання. І хочу, щоб мене почули саме ті люди – не тільки політичні лідери, – які досі вагаються, чи варто надавати Україні ту зброю, яка допоможе нам цього року привести до поразки державу-терориста.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди – цивільні об’єкти!

В місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок. Звичайна панельна девʼятиповерхівка, яких доволі багато в різних містах Східної та Центральної Європи. Усі поверхи цього будинку – з другого до девʼятого – впали від вибуху російської ракети.

Вдалося врятувати десятки людей – поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменшій дівчинці – три роки. І це на зараз.

Розбір завалів ще досі триває і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами, поки що не відомо. На жаль, перелік загиблих зростає з кожною годиною… Мої співчуття рідним і близьким

Чи можна зупинити російський терор? Так.

Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі.

Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни.

Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть.

Цей будинок у Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм.

І я дякую всім, хто нам у цьому допомагає!

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше. Але це вагомо. Це справді те, що потрібно. І я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами – тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів.

Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав рашизм!

Слава всім, хто захищає людей!

Всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети. Боремося за кожну людину!

Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам і всім, хто допомагає.

На жаль, є влучання і в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово.

І обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать.

Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності.

Слава Україні!