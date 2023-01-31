Побиті будинки та комунікації: чергова ніч обстрілів на Нікопольщині

Нікопольщина продовжує потерпати від ворожих атак. Вночі окупанти знову поцілили по мирним кварталам району. Під вогнем опинилась Мирівська громада. Там побиті будинки та комунікації. Обійшлося без постраждалих. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині в нашому сюжеті
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