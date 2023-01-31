АВІАБОМБИ від “ВИЗВОЛИТЕЛІВ”. Селище на межі області стирають з лиця землі окупанти

Вирви від авіабомб, потрощені будинки та геть безлюдні вулиці. Так виглядає одне з селищ на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Його ще з весни росіяни буквально стирають з лиця землі. І це всього в 170 кілометрах від Дніпра. В населеному пункті через “руській мір” зупинилося життя

Продовжити читання