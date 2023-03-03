У Кам’янському стабілізувалась ситуація з електропостачанням

03.03.2023 20:39

Подолали блеукаути та дефіцит електроенергії! В Кам’янському нарешті стабілізувалася ситуація із світлом. Аби жодна вулиця, двір, чи сквер не лишилися у темряві, міська влада регулярно моніторить роботу вуличного освітлення

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

КИДАВСЯ КАМІННЯМ! Курсант з Дніпра власноруч затримав шибеника

03.03.2023 19:33

Дрон росіян скинув ВИБУХІВКУ на чергу за гуманітаркою – до 10 людей поранено. 373 доба на фронті

03.03.2023 17:52

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.03.2023

03.03.2023 8:29

Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості – звернення Президента України

02.03.2023 22:18

Вимушеними переселенцями у Магдалинівському шелтері опікується Фонд Віктора Пінчука

02.03.2023 19:30

ЛЮДИ ДОСІ ПІД ЗАВАЛАМИ. У Запоріжжі триває рятувальна операція. 372 доба на фронті

02.03.2023 17:37
.