У Кам’янському стабілізувалась ситуація з електропостачанням

Подолали блеукаути та дефіцит електроенергії! В Кам’янському нарешті стабілізувалася ситуація із світлом. Аби жодна вулиця, двір, чи сквер не лишилися у темряві, міська влада регулярно моніторить роботу вуличного освітлення

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