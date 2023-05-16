ЖИТЛО ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. Франція виділила 5 млн євро на гуртожиток для ВПО

5 мільйонів євро – на житло для переселенців! Таку суму виділила Франція для маріупольців. Сьогодні у Дніпрі підписали відповідний меморандум. Відкрити новий гуртожиток планують наприкінці року. Скільки сімей отримають нову домівку?

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