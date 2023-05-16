Mіські новини Новини ЖИТЛО ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. Франція виділила 5 млн євро на гуртожиток для ВПО 16.05.2023 19:02 11 5 мільйонів євро – на житло для переселенців! Таку суму виділила Франція для маріупольців. Сьогодні у Дніпрі підписали відповідний меморандум. Відкрити новий гуртожиток планують наприкінці року. Скільки сімей отримають нову домівку? Продовжити читання Уперед Реабілітаційний центр RECOVERY повертає військових до повноцінного життя Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «У всіх песики, коти, а в нас 🙏На Дніпропетровщині зрос У Дніпрі згорів дачний буди Готуємось до ефіру! Дивітьс У Новомосковську рятувальн Мешканців області запрошую З початку року на Дніпропет Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Реабілітаційний центр RECOVERY повертає військових до повноцінного життя 16.05.2023 17:51 49 Mіські новини Новини SIKARIO FIGHT SHOW-5. У Дніпрі відбулися бої з боксу та кікбоксінгу 16.05.2023 16:49 62 Mіські новини Новини АЕРОРОЗВІДКА ТЕРОБОРОНИ. ТРО Дніпра навчає операторів дронів 16.05.2023 15:43 57 Mіські новини Новини Масований обстріл Нікопольщини: пошкоджені багатоповерхівки, поранено 5 жителів 16.05.2023 15:11 55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2023 16.05.2023 9:05 43 Новини Новини України Головні результати за ці дні – нашу перемогу вдалося зробити ближчою – звернення Президента України 15.05.2023 21:11 96