ЖИТЛО ДЛЯ МАРІУПОЛЬЦІВ. Франція виділила 5 млн євро на гуртожиток для ВПО

16.05.2023 19:02 11

5 мільйонів євро – на житло для переселенців! Таку суму виділила Франція для маріупольців. Сьогодні у Дніпрі підписали відповідний меморандум. Відкрити новий гуртожиток планують наприкінці року. Скільки сімей отримають нову домівку?

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