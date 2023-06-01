ДНІПРО ЗАЦВІВ. Вода передчасно позеленіла у травні

01.06.2023 12:24 37

Ще навіть не липень, а Дніпро вже зацвів! У різних куточках міста у річці – зелена вода. А ще – болотяний запах та мертва риба. Містяни занепокоєні, що це може призвести до екологічної катастрофи. Чому ж позеленів Дніпро?

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