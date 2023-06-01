Mіські новини Новини ДНІПРО ЗАЦВІВ. Вода передчасно позеленіла у травні 01.06.2023 12:24 37 Ще навіть не липень, а Дніпро вже зацвів! У різних куточках міста у річці – зелена вода. А ще – болотяний запах та мертва риба. Містяни занепокоєні, що це може призвести до екологічної катастрофи. Чому ж позеленів Дніпро? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Спортсмен із Дніпра став че ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮНУ Модуль Тимчасовості відкри Скандал у Дніпрі: військово «Кам'яні баби» Дніпра одягл ❤️🩹Найкращий подарунок У Кривому Розі згорів житло Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2023 01.06.2023 8:50 6 Новини Новини України Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки – звернення Президента Володимира Зеленського 31.05.2023 23:01 65 Mіські новини Новини ОФІЦІЙНО. Самокати та моноколеса визнали транспортними засобами 31.05.2023 20:38 150 Новини Новини України На Донеччині 6 людей поранено, 1 загинув / З Бахмута евакуювали всіх дітей / Війна. День 462 31.05.2023 18:50 100 Mіські новини Новини Хірургія одного дня запрацювала у Кривому Розі 31.05.2023 16:10 115 Mіські новини Новини Переломи, контузії і ампутації: у Дніпрі лікують поранених після ракетного удару 26 травня 31.05.2023 11:49 186