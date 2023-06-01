Кам’янське підписало меморандум з Українським фондом соцінвестицій

01.06.2023 14:07 18

Кам’янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соцінвестицій. Він фінансується урядом Німеччини. Днями представники підписали меморандум щодо ремонту в поліклініці. У закладі проведуть ремонт внутрішніх приміщень та замінять усі вікна

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