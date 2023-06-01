Mіські новини Новини Кам’янське підписало меморандум з Українським фондом соцінвестицій 01.06.2023 14:07 18 Кам’янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соцінвестицій. Він фінансується урядом Німеччини. Днями представники підписали меморандум щодо ремонту в поліклініці. У закладі проведуть ремонт внутрішніх приміщень та замінять усі вікна Продовжити читання Уперед ДНІПРО ЗАЦВІВ. Вода передчасно позеленіла у травні Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З Днем Захисту Дітей🫶👼🏻 Спортсмен із Дніпра став че ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗ ТЮТЮНУ Модуль Тимчасовості відкри Скандал у Дніпрі: військово «Кам'яні баби» Дніпра одягл Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДНІПРО ЗАЦВІВ. Вода передчасно позеленіла у травні 01.06.2023 12:24 50 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2023 01.06.2023 8:50 12 Новини Новини України Світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки – звернення Президента Володимира Зеленського 31.05.2023 23:01 68 Mіські новини Новини ОФІЦІЙНО. Самокати та моноколеса визнали транспортними засобами 31.05.2023 20:38 170 Новини Новини України На Донеччині 6 людей поранено, 1 загинув / З Бахмута евакуювали всіх дітей / Війна. День 462 31.05.2023 18:50 107 Mіські новини Новини Хірургія одного дня запрацювала у Кривому Розі 31.05.2023 16:10 119