ІНТЕГРУЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Університет третього віку впроваджує програму соціалізації

14.07.2023 15:58 22

Танцюють, займаються спортом, вивчають іноземні мови, а ще – спілкуються з психологом. Це – про студентів “Університету третього віку”. Для них підготували цілу навчальну програму. Приходять займатися не тільки корінні дніпряни, а й переселенці. Як соціалізуються нові містяни?

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