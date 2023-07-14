ІНТЕГРУЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ. Університет третього віку впроваджує програму соціалізації

Танцюють, займаються спортом, вивчають іноземні мови, а ще – спілкуються з психологом. Це – про студентів “Університету третього віку”. Для них підготували цілу навчальну програму. Приходять займатися не тільки корінні дніпряни, а й переселенці. Як соціалізуються нові містяни?

Продовжити читання