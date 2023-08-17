Mіські новини Новини ДОПОМОГА СИРОТАМ. Волонтери опікуються дітьми, чиї батьки загинули на війні 17.08.2023 13:07 13 Допомога тим, хто втратив батьків на війні. До Дніпра приїхала громадська організація “Мрія дітей України”. Волонтери відвідали родини загиблих Героїів. Їм привезли одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.08.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.08.2023 17.08.2023 8:52 58 Новини Новини України Усе те, про що говорили в наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки – звернення Президента України 16.08.2023 22:11 75 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ. Волонтери Кривого Рогу виготовляють саморобні димові шашки 16.08.2023 17:36 91 Новини Новини України ЗСУ ЗВІЛЬНИЛИ УРОЖАЙНЕ / АТАКА ПО ЗЕРНОСХОВИЩАХ / 4 ЗАГИБЛИХ НА ДОНЕЧЧИНІ // Війна. День 539 16.08.2023 17:09 88 Mіські новини Новини ДО НАВЧАННЯ ГОТОВІ. У Кам’янському перевірили школи на дотримання норм безпеки 16.08.2023 16:15 93 Mіські новини Новини (не)ПРОФЕСІЙНІ ВІЙСЬКОВІ. Бійці ТРО Дніпра покинули мирні професії заради захисту країни 16.08.2023 13:38 83