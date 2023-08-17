ДОПОМОГА СИРОТАМ. Волонтери опікуються дітьми, чиї батьки загинули на війні

17.08.2023 13:07 13

Допомога тим, хто втратив батьків на війні. До Дніпра приїхала громадська організація “Мрія дітей України”. Волонтери відвідали родини загиблих Героїів. Їм привезли одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі

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