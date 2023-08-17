ДОПОМОГА СИРОТАМ. Волонтери опікуються дітьми, чиї батьки загинули на війні

Допомога тим, хто втратив батьків на війні. До Дніпра приїхала громадська організація “Мрія дітей України”. Волонтери відвідали родини загиблих Героїів. Їм привезли одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі

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