ЧИ ВІДКРИЮТЬ ДИТСАДОЧКИ? У Дніпрі тривають ремонти укриттів дошкільних закладів

23.08.2023 15:51 10

А у Дніпрі з укриттями – 33 садочки. В них вже завершили ремонтні роботи. На черзі – облаштування ще понад півсотні. Поки у місті готують сховища для малечі, батьки з нетерпінням чекають на відкриття дошкільних закладів. Коли запрацюють садочки?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У Кам’янському майже завершили підготовку дитсадочків до навчального року

23.08.2023 15:20 28

З Днем Державного Прапора України!

23.08.2023 12:58 49

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2023

23.08.2023 7:50 25

Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою – звернення Президента Володимира Зеленського

22.08.2023 22:29 85

РАКЕТНА АТАКА. росіяни вкотре вдарили по мирним Кривому Рогу

22.08.2023 19:10 107

ЗСУ – В РОБОТИНОМУ / ЗАПОРІЖЖЯ ПІД РАКЕТНИМ УДАРОМ // Війна. День 545

22.08.2023 17:27 123
.