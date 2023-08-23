ЧИ ВІДКРИЮТЬ ДИТСАДОЧКИ? У Дніпрі тривають ремонти укриттів дошкільних закладів

А у Дніпрі з укриттями – 33 садочки. В них вже завершили ремонтні роботи. На черзі – облаштування ще понад півсотні. Поки у місті готують сховища для малечі, батьки з нетерпінням чекають на відкриття дошкільних закладів. Коли запрацюють садочки?

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