Mіські новини Новини ЧИ ВІДКРИЮТЬ ДИТСАДОЧКИ? У Дніпрі тривають ремонти укриттів дошкільних закладів 23.08.2023 15:51 10 А у Дніпрі з укриттями – 33 садочки. В них вже завершили ремонтні роботи. На черзі – облаштування ще понад півсотні. Поки у місті готують сховища для малечі, батьки з нетерпінням чекають на відкриття дошкільних закладів. Коли запрацюють садочки? Продовжити читання Уперед У Кам’янському майже завершили підготовку дитсадочків до навчального року Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кам’янському майже завершили підготовку дитсадочків до навчального року 23.08.2023 15:20 28 Новини Новини України З Днем Державного Прапора України! 23.08.2023 12:58 49 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2023 23.08.2023 7:50 25 Новини Новини України Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою – звернення Президента Володимира Зеленського 22.08.2023 22:29 85 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА. росіяни вкотре вдарили по мирним Кривому Рогу 22.08.2023 19:10 107 Новини Новини України ЗСУ – В РОБОТИНОМУ / ЗАПОРІЖЖЯ ПІД РАКЕТНИМ УДАРОМ // Війна. День 545 22.08.2023 17:27 123