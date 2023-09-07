У Кам’янському планують відкрити нові центри для ветеранів і постраждалих від насилля

07.09.2023 10:19 13

Майже повністю готові до роботи. У Кам’янському до Дня міста планують відкрити два центри для ветеранів та їхніх родин. А також людей, які постраждали від домашнього насилля. У закладах можна буде отримати психологічну та юридичну допомогу.

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