Mіські новини Новини У Кам’янському планують відкрити нові центри для ветеранів і постраждалих від насилля 07.09.2023 10:19 13 Майже повністю готові до роботи. У Кам’янському до Дня міста планують відкрити два центри для ветеранів та їхніх родин. А також людей, які постраждали від домашнього насилля. У закладах можна буде отримати психологічну та юридичну допомогу. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.09.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.09.2023 07.09.2023 8:19 2 Mіські новини Новини У Кам’янському діє програма підтримки ОСББ 06.09.2023 20:13 88 Mіські новини Новини Понад 60 дітей Дніпропетровщини відправили на відпочинок до Міжнародного дитячого центру «Артек» 06.09.2023 18:55 95 Mіські новини Новини У Дніпрі презентували виставу «Полон» 06.09.2023 16:36 90 Mіські новини Новини єВідновлення працює: триває прийом документів на компенсацію за зруйноване житло 06.09.2023 15:31 98 Mіські новини Новини У Кам‘янському заснували волонтерську раду 06.09.2023 12:59 86