У Кам’янському планують відкрити нові центри для ветеранів і постраждалих від насилля

Майже повністю готові до роботи. У Кам’янському до Дня міста планують відкрити два центри для ветеранів та їхніх родин. А також людей, які постраждали від домашнього насилля. У закладах можна буде отримати психологічну та юридичну допомогу.

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