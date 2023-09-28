Робитимемо все, щоб гарантувати убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу – звернення Президента Володимира Зеленського

28.09.2023 22:44

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Потужний міжнародний день сьогодні. Зустрічі та переговори з партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був у Києві – плідні переговори. Не лише про наш захист зараз, а й про наш стратегічний захист, спільний захист усіх у Європі.

Україна заслуговує стати членом НАТО і стане. Обов’язково. І це не просто наша українська амбіція. Це єдина дієва безпекова перспектива для Європи, яка гарантує реальний тривалий мир.

Працюємо над тим, щоб був практичний прогрес у питанні про членство в Альянсі.

Обговорили сьогодні й роботу нашого формату Ради Україна – НАТО. Те, що можемо зробити, використовуючи цей формат. Хороша зустріч.

Провів переговори також з міністром оборони Франції. Сьогодні. А напередодні – з міністром оборони Великої Британії. Ключові партнери. Дуже вагома співпраця, яка вже є, і ще більш вагома, якої можемо досягти.

Говорили, зокрема, і про посилення наших воїнів, і про загальну стратегію нашої перемоги у війні. Працюємо і над тим, щоб було спільне виробництво необхідної нам зброї – необхідної і Україні, і нашим партнерам.

Я дякую Франції, я дякую Великій Британії та всім нашим партнерам – кожному лідеру, кожній державі, які разом із нами протистоять російському терору й наближають такий потрібний мир.

Є результат і на майданчику МАГАТЕ – Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації. Міжнародного агентства з атомної енергії. І це не лише підкреслює нашу міжнародну безпекову роль, а й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов’язкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.

Будемо робити все, щоб реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів та убезпечення України й усієї Європи від російського радіаційного шантажу.

Готуємось і до того, щоб цей і наступний тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи, для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть.

І фронт. Куп’янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнка, Авдіївка, Шахтарський, наші південні напрямки. Я дякую всім вам за міцність! Я дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

Працюємо, щоб у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї! Нашої української зброї. І це буде.

Слава вам, воїни!

Слава Україні!

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