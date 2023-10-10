Фотовиставка про волонтерів у Дніпрі

10.10.2023 13:02

У Дніпрі відкрили фотовиставку на честь волонтерів. На світлинах вони рятують на човнах постраждалих через теракт у Каховці, розбирають завали після ракетних ударів, надають першу допомогу.

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